В ходе своей пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский оставил скрытое послание, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Он “зашил” один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще», – объяснил политолог.

По мнению Бондаренко, в настоящий момент невозможно сделать прогноз о начале переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, поскольку отсутствуют четкие позиции как непосредственных участников боевых действий, так и главных посредников в лице Великобритании и США.

Напомним, что во время пресс-конференции по итогам уходящего 2023 года, которая прошла 19 декабря, Зеленский заявил об отсутствии приглашения для Украины о вступлении в НАТО. При этом украинский президент подчеркнул, что вопрос о вступлении в Североатлантический альянс Украины «по частям» даже не рассматривается.