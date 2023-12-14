Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС, который начался 14 декабря, отменен. Причина – отсутствие какой либо информации о голосовании по вступлению страны в Евросоюз, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Politico.

В среду слухи о приезде Зеленского на саммит ходили, однако в тот же день стало ясно, что вопрос о вступлении Украины в ЕС может и не подниматься. Поэтому украинский лидер отменил свой визит на встречу.

Сам Зеленский ранее говорил, что результаты саммита вряд ли будут подходящими для Украины, но точно вызовут «удовлетворенную улыбку» в России. По его словам, почти до самого начала саммита так и не удалось прояснить вопрос, будут ли страны объединенной Европы голосовать за вступление Украины.