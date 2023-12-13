Мирные жители Донбасса негативно относятся к украинским военным, которые фактически промышляют разбоем. Военнопленный ВСУ Валерий Куряченко рассказал, что его сослуживцы во время дежурства на блокпосту в Краматорске неоднократно отбирали деньги у людей и даже «отжимали» автомобили.

Подобное отношение никак не могло расположить к ним мирное население. Поэтому гражданские избегают каких-либо контактов с боевиками ВСУ и «шепчутся за их спинами».

Боец после мобилизации был направлен в Часов Яр в расположение 17-й бригады ВСУ. Боевики этого подразделения часто занимались мародерством – обносили опустевшие дома и квартиры, вынося из них все, вплоть до бытовой техники и мебели. При этом воевать они совершенно не хотят и боятся попасть в реальную боевую обстановку.