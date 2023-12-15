В разгар своего выступления 30-летний бразильский певец Педро Энрике умер на сцене не успев допеть куплет своей композиции «Vai Ser Tao Lindo». Соответствующие кадры были опубликованы в YouTube-канале US Tonight.

Трагедия произошла во время выступления певца на христианском концерте. Молодой исполнитель внезапно упал на сцене, потеряв сознание, после чего он скончался от сердечного приступа. Информацию о смерти исполнителя подтвердил музыкальный лейбл Todah Music, с которым он сотрудничал.

Момент смерти артиста попал на видеозапись, которую вел один из зрителей концерта. На опубликованных кадрах можно увидеть, как певец делает несколько шагов на сцене во время исполнения своей песни и падает без сознания на пол. Несколько человек попытались оказать ему первую помощь, однако позже стало известно о его смерти в медицинском учреждении от сердечного приступа.

Бразильский певец Педро Энрике имел более 1 миллиона подписчиков в своих социальных сетях.