Первый австралийский луноход получил название

Большинством голосов жителей «Пятого континента» лунный ровер будет назван Roo-ver. Этому космическому аппарату предстоит отправиться на Луну при поддержке НАСА ориентировочно в 2026 году. Одной из основных задач лунохода будет попытка сбора лунного грунта, из которого после американские ученые надеются извлечь кислород, служащий ключевым элементом ракетного топлива. Источник: ABC News.

За время конкурса наименований для марсохода (прим. Discover24: англ. «rover» переводится как «ровер», «марсоход» и «странник»), инициированного Австралийским космическим агентством (ASA), было получено более 8000 заявок, при этом почти 20 000 жителей королевства проголосовали за своего фаворита из четырех потенциальных названий, включенных в шорт-лист. «Роо-вер» набрал 36% голосов.

Издание сообщает, что среди других популярных имен, не вошедших в шорт-лист, были Матильда, Блуи, Скиппи, Вомбат, Уолкабаут и Ровер Макроверфейс.

По заявлению представителя ASA, группа внутренних и внешних экспертов оценивала представленные названия на основе их релевантности, креативности и обоснования, а также того, были ли они краткими, легко узнаваемыми и вдохновляющими.

Первый «австралиец» на Луне

Roo-ver, который, как ожидается, будет весить около 20 кг и иметь размер примерно с чемодан для регистрации, чтобы отправиться на Луну в рамках инициативы НАСА «Луна- Марс».

Ожидается, что полуавтономный луноход австралийского производства приземлится в районе Южного полюса Луны, а затем проведет около 14 земных дней (что соответствует примерно половине лунного дня) на сбор лунного грунта-реголита.

По большей части ровер будет управляться удаленно с Земли, но некоторые задачи ему придется выполнить самостоятельно. Собранные им образцы будут анализироваться системами НАСА прямо на поверхности Луны.

«Используя отдельное оборудование, которое также будет отправлено на Луну вместе с ровером, НАСА будет стремиться извлечь из реголита кислород – в этом заключается важный шаг на пути к устойчивому нахождению человека на Луне, а равно и поддержка предстоящих миссий на Марс», – говорится в сообщении Австралийского космического агентства.

Роль Австралии в будущих лунных миссиях НАСА была впервые объявлена ​​правительством Моррисона в октябре 2021 года.

С тех пор федеральные власти Австралии выделило 150 миллионов австралийских долларов (свыше 8,8 млрд. руб.) на инициативу «Луна-Марс», включая 50 миллионов (около 2,9 млрд. руб.) на программу вездехода Trailblazer, частью которой является «Роо-вер».

Два консорциума Австралии получили по 4 миллиона австралийских долларов (свыше 236 млн. руб.) каждый на разработку собственных конструкций марсохода, из которых один проект будет выбран для лунной миссии. В ASA сообщили, что НАСА оплатит поездку их марсохода на Луну, что обойдется в десятки миллионов долларов США.

По словам Энрико Палермо, главы ASA, готовящаяся миссия австралийского марсохода заключается не только в исследовании Луны.

«Этот космический проект связан не только с путешествием, но и с пунктом назначения», – отметил Палермо.

«Наша страна получает значительный опыт и новые технические навыки в результате разработки этого ровера для суровых условий космоса, которые мы можем использовать для улучшения промышленности здесь, на Земле».

«Инвестирование в подобные миссии поднимает настроение всей нашей нации – оно делает нашу экономику сильнее, а отрасли более развитыми, оно повышает наше положение на мировой арене, оно сохраняет в Австралии наши самые яркие таланты. Вы не можете недооценивать ценность того, что происходит еще до того, чем мы наконец доберемся до Луны».

ASA также объявило 29 ноября о выделении более миллиона австралийских долларов (более 59 млн. руб.) на финансирование проектов по разработке более совершенных солнечных панелей и двигательных систем для космических спутников.

Roo-ver ожидают экстремальные условия

Когда австралийский марсоход достигнет Луны, то столкнется с суровыми условиями, включая экстремальные температуры, лунную пыль и потребность работать иной раз в полной темноте.

Представитель одного из двух консорциумов, работающих над проектами марсоходов – AROSE – заявил в сентябре 2023-го, что роверу предстоит столкнутся с «одними из самых экстремальных условий окружающей среды, включая солнечную радиацию».

Ньютон Кэмпбелл из AROSE сообщил, что почти все, что будет создано для постройки и оснащения марсохода, должно быть совершенно новым и «космическим».

«Это означает, что эти компоненты должны выдерживать экстремальные перепады температур. Они должны быть созданы не только для жары, не только для холода, но и для того, чтобы справляться с обоими этими вещами попеременно», – отметил Кэмпбелл.

«Бортовые датчики ровера должны будут выявлять эти изменения температуры и модифицировать робота по мере температурных перепадов».

Он сообщил, что из-за сложных условий также могут возникнуть некоторые проблемы связи с лунным ровером.

«Когда мы говорим о Луне, то можем говорить о задержке в несколько секунд просто из-за дистанции от Земли. Дополнительные проблемы с сигналом могут возникнуть из-за ряда факторов, таких как электромагнитные помехи, вызванные солнечным излучением», – продолжил Кэмпбелл.

«Поэтому требуется внедрить аспекты автономности, которые эффективно помогут роботу управляться во время значительных задержек, продолжать работу и обеспечивать безопасность марсохода, а также защиту окружающей среды».

Во втором консорциуме, разрабатывающем лунный ровер – ELO2 – заявили в октябре 2023 года, что аппарат должен быть «надежным, воспроизводимым и масштабируемым», и к тому же способным справляться с лунной пылью, «которая является острым абразивом и обладает электростатическим зарядом».

«Автономные роботизированные системы и технологии, разработанные для космоса, будут использоваться, чтобы помочь нам в решении текущих и возникающих задач, таких как мониторинг изменения климата, расширение доступа и жизнеспособности важнейших полезных ископаемых для обеспечения перехода Земли к зеленой экономике, а также революционные изменения в проведении различных удаленных операций, включая здравоохранение. Это принесет пользу всем нам на Земле».