До конца 2026 года в Арктике должен быть построен первый российский туристический комплекс. Он будет возведен на очень сложном рельефе, но туристам будет открываться восхитительный вид на Баренцево море. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-президент инвестиционного холдинга VIRIDIAN Александр Шмаков.

По словам Шмакова, инвестиции в этот проект составляют примерно 2 миллиарда рублей. Этот туристический комплекс позволит превратить Арктику в новый всесезонный курорт.

«Артика привлекает по многим причинам: северное сияние, киты, обилие морепродуктов, рыбалка. Мы рассчитываем, что международный туризм в Арктике также будет активно развиваться, прежде всего, за счёт потока граждан из стран Азии, Ближнего Востока и БРИКС», – заявил вице-президент инвестиционного холдинга.

Туристический комплекс будет построен в поселке Лодейное, расположенном в новой части Териберки. Он будет включать в себя отель на 120 номеров и туристический хаб.