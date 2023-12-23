Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 декабря на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы заявил, что Россия должна принять экстраординарные меры в демографической ситуации. По его слова, РФ сможет остаться великой державой при условии «приумножения народа».

«Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества», – сказал глава РПЦ.

Он также подчеркнул, что если такие меры не будут предприняты, то страна рискует в перспективе потерять свое единство. По словам патриарха, если не будет «умножения русского народа», то Россия «исчезнет как единая страна».

«Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой», – заявил патриарх.

Глава РПЦ напомнил о необходимости защиты семейных ценностей и идеалов через серьезные экономические решения, способные повысить уровень благосостояния семей с детьми.