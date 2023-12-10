Отец школьницы из Брянска, открывшей стрельбу в классе из ружья, рассказал об отношениях с ней. Он отметил, что в последнее время боялся лишний раз подойти к дочери.

Мужчина объясняет ее поведение какими-то сторонними силами.

«Никакого насилия по отношению к дочери не было. Я жил для своих дочерей. Но в последнее время с Алиной что-то случилось. Её будто зомбировали. Закодировали. Она стала другим человеком. Я боялся к ней подойти. Она постоянно хлопала дверью. Такое продолжалось год, а последние месяцы стали кошмаром», — цитирует отца школьницы “Московский комсомолец”.

Он отметил также, что в течение последнего года неоднократно разговаривал с женой, чтобы показать девочку психологу.

Мужчину обвиняют в доведении несовершеннолетней дочери до самоубийства, а также в неосторожном хранении оружия. Брянский Советский районный суд принял решение отправить его под стражу на два месяца.