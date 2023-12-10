Создатель снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что снайперы в бой действительно чаще всего делает один-два выстрела. Но некоторые случаи оказывают исключениями.

Он рассказал о снайпере, использующем его винтовку DXL-4 «Севастополь». Военнослужащий выпустил два магазина по пять патронов с одной позиции, но не смог разобраться с вражеским подразделением.

Тогда пришлось совершать одиночные выстрелы, досылая патроны вручную. В результате семь боевиков было ликвидировано, еще несколько получили ранения. Из 12 выстрелов боец промахнулся только дважды.

Отряду ВСУ при этом пришлось покинуть свои позиции. По словам Лобаева, данный эпизод должен быть включено в учебники снайперского мастерства.