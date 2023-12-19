Ударные дроны доказали свою эффективность на поле боя в зоне проведения специальной военной операции. Авторы Телеграм-канала «Судоплатов» опубликовали видеоролик, в котором показали моменты уничтожения 10 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины на поле боя.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские операторы ударных FPV-дронов (First Person View – вид от первого лица) «ВТ-40» уничтожают движущуюся и добивают брошенную бронетехнику противника на поле боя в зоне проведения специальной военной операции.

Всего было уничтожено 10 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, среди которых присутствовали, как советские образцы, так и западные бронемашины. В начале ролика показан момент уничтожения танков Т-72 и Leopard, затем поражение трех единиц БМП-1, после был показан момент поражения БТР-3, затем уничтожена шведская бронемашина CV-90 и еще четыре единиц БТР-3 и БМП-1 Вооруженных сил Украины.