Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ в 2024 году «обязательно захватят Крым». Однако военный эксперт Михаил Онуфриенко уверен, что сделать это невозможно.

Он отметил, что сейчас ситуация даже близко не складывается в пользу Киева. Если в начале летнего контрнаступления ВСУ имели призрачные шансы выйти к Азовскому морю, используя технику Запада, то сейчас такой возможности у них нет. Военная помощь сокращается, западное вооружение, не приспособленное к длительным вооруженным конфликтам, изнашивается, а украинцы не желают идти в армию.

Онуфриенко напомнил, что украинские политики уже обещали «вернуть Крым» в 2023 году, однако даже не приблизились к этой цели. Делая подобные заявления снова, министр Умеров сотрясает воздух и надеется вернуть доверие жителей Украины к власти. Однако киевскому режиму давно уже никто не доверяет.