Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip назвали самый дорогой отдых на Новый год, выбранный жителями России. Стоимость тура составила более 4 миллионов рублей.

Этот тур включает в себя поездку троих взрослых и двоих детей на 10 дней в Дубай. Разместятся туристы в пятизвездочном отеле. Для сравнения, в России за эту сумму можно приобрести новенький автомобиль Chery Tiggo 8 Pro e+ Ultimate.

Второе место среди выкупленных россиянами новогодних туров заняла поездка семьи в Нью-Йорк. За трехдневное пребывание в американском городе было заплачено более 2-х миллионов рублей. И в эту стоимость включено проживание в отеле «пять звезд» и только лишь завтраки. За эту сумму можно слетать на Бали на 12-дневный отдых, причем будет включено и питание.

Кроме того, специалисты назвали самый дорогой отдых в России. Так в Сочи можно купить тур стоимостью в 1.5 миллиона рублей. За эту сумму можно наслаждаться отдыхом целых 17 дней. За 660 тысяч рублей можно приобрести 6-дневный тур в Архыз.