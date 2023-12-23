Представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявил об отсутствии контактов с украинскими властями по вопросу о якобы погибших мирных жителях в Буче. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», – заявили в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, что еще в начале декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил во время своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ, что Киев до сих пор не опубликовал список якобы погибших мирных жителей в Буче. При этом он призвал журналистов провести собственное расследование тех событий.

Министерство обороны РФ в апреле 2022 года заявило о провокации со стороны украинских властей по вопросу якобы погибших мирных жителей в Буче. В российском военном ведомстве подчеркнули, что ни одно гражданское лицо не пострадало от действий военнослужащих ВС РФ за время нахождения населенного пункта под контролем Москвы.