В момент приземления самолета президента США Джо Байдена в аэропорту Лос-Анджелеса в небе заметили неопознанный летающий объект, сообщило издание The New York Post.

Шаровидный НЛО попал на видеозапись, сделанную братьями Джошуа и Питером Солорзано.

На ролике Джошуа говорит брату, что неизвестный объект пролетел прямо по курсу самолета главы государства. На что Питер отвечает, что это был всего лишь воздушный шар.

Неопознанный объект появился в небе как раз тогда, когда один из истребителей F-35, сопровождавший самолет Байдена, начал дозаправку. Авторы публикации отметили, что было это в начале декабря. Видеозаписи снимали не только братья Солорзано, но и другие американцы, наблюдающие за полетами президента США.

Напомним, Вашингтон принял законопроект, который позволяет публиковать в свободном доступе все данные об НЛО, получаемые правительством Соединенных Штатов.