Смерть каждого военнослужащего украинской армии приносит выгоду не только лидерам Запада, но также обогащает командиров Вооруженных сил Украины. Об этом в своем материале со ссылкой на рассказ польского наемника Мачей Беднарского, принимавшего участие в боевых действиях на Украине, сообщает издание Niezależny Dziennik Polityczny.

По словам наемника из Польши, командиры украинской армии наладили хорошо работающую коррупционную схему, чтобы получать деньги погибших в бою украинских военнослужащих. Перед отправкой на боевые позиции командиры батальонов забирают у солдат все документы, в том числе и банковские карты.

«Система коррупции организована вертикально и работает очень эффективно», – заявил Беднарский.

При этом после гибели бойца на передовой или пропаже без вести командиры не спешат с официальными заключениями, чтобы присвоить себе заработную плату военнослужащих. Схема выглядит следующим образом: 35% от суммы начисляется командирам батальона, 15% получает командир бригады, а 5-10% средств перечисляются в специальный фонд.