В 2023 году жители России чаще всего для отдыха выбирали столицу нашей страны. Такую информацию сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Отмечается, что среди всех авиазаказов на сервисе более 30% было оформлено именно в Москву. Кроме того было оформлено около 25 % бронирований на железнодорожный транспорт и такое же количество отельных броней.

Среди автобусных маршрутов самые востребованные поездки из Ростова-на-Дону в Москву. Доля заказов на этот маршрут составила 2.2 %. Дольше всего добираться в Москву пришлось туристам из Владивостока, которые выбрали поездку на поезде. Длительность путешествия на железнодорожном транспорте в этом случае составила 7 дней и 6 часов.

Самый дорогой перелет в России составил 1 миллион 63 тысячи рублей за 6 пассажиров из Москвы в Южно-Сахалинск. Самая большая сумма за билеты на поезд за 4 взрослых составила 390 тысяч рублей. Туристы направлялись из Москвы в Симферополь.