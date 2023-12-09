Приморский Национальный парк «Земля леопарда» на официальной странице в Телеграм-канале опубликовал видеозапись процесса ночной охоты дальневосточного кота. Такие кадры являются уникальными, так как запечатлеть этого хищника во время охоты достаточно сложно.

На видео можно увидеть, как краснокнижный кот высматривает свою добычу, затем залегает в засаде и ждет удачного момента.

«Дальневосточный лесной кот достаточно редко попадает в объективы наших фотоловушек, но когда попадается, то устраивает роскошную фотосессию. В этот раз дикий Барсик зафиксирован во время ночной охоты», – говорится в сообщении Нацпарка Приморья.

Дальневосточный лесной кот является краснокнижным животным. На 2015 год численность вида этого животного составляла несколько тысяч особей. Популяция лесных котов нередко страдает от природных стихий, пожаров и браконьерства. Это животное питается мышами, полевками, мелкими птицами, белками и зайцами.