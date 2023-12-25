В ночь на 24 декабря в Челябинске дебошир с дубиной внезапно начал приставать к случайным прохожим и избивать их, рассказал телеграм-канал Shot. Инцидент произошел на улице Кировка.

Агрессор бесчинствовал до того момента, пока внезапно не встретил сопротивление. Один из прохожих, на которого намеревался напасть дебошир, достал ракетницу и совершил три выстрела. Это позволило успокоить хулигана и быстро прекратить конфликт.

Прохожие вызвали полицию, которая доставила агрессора в отдел. Сейчас выясняются все детали происшествия. Что подвигло мужчину избивать людей, пока не установлено.

Напомним, ранее в Октябрьском районе в доме были обнаружены тела лесника и его жены. По предварительной версии следствиям, супругов зарубили топором.