В российских шоурумах появились обновленные электромобили Tesla Model 3. Предложения российских дилеров изучил корреспондент портала Autonews.ru.

Версия электрокара, оснащенная системой полного привода, под названием Tesla Model 3 Long Range есть в наличии сразу у трех московских дилеров. Стоимость американских электрокаров варьируется от 6,85 до 7,5 миллионов рублей в зависимости от комплектации. При этом в среднем за электромобиль, мощность которого составляет 450 лошадиных сил, просят 7 миллионов рублей.

Базовую модель электрокара можно заказать прямо с завода-изготовителя, расположенного в китайском городе Шанхай. При условии предоплаты американский седан обойдется заказчику в 5,2 миллиона рублей. Данную версию отличает батарея меньшей емкости и привод только на заднюю ось. При этом мощность электрического седана в базовом исполнении составляет всего 264 лошадиные силы.