Портал CarsWeek нашел пять автомобилей, цены на которые снизились к новогодним праздникам. Отмечается, что в списке есть как отечественные модели, так и иномарки.

К первым относится автомобиль «Москвич 3», цена на который благодаря акции «Прямая выгода» снизилась на 200 тысяч рублей. Сотрудники завода КАМАЗ вообще могут рассчитывать на возможность приобретения этой модели всего за 139 тыс. рублей.

Японские авто Suzuki Grand Vitara, которые раньше можно было приобрести за 3,8 миллиона, сейчас стали дешевле на 400 тысяч. Отмечается, что речь идет о машинах с небольшим пробегом от 21 километра.

Южнокорейский Hyundai Creta подешевел до 2,99 млн рублей. Ранее эти авто, поставляемые в Россию с применением «серых» схем, продавался за 3 250 000 руб.

Также на 250-500 тысяч рублей подешевели внедорожники Tank 300. Китайский бренд Changan снизил цены сразу на пять моделей своих авто, поэтому они тоже достойны внимания.