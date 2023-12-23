На международном контрольно-пропускном пункте с Польшей образовалась длинная пробка из автомобилей с иностранной регистрацией на въезд в Российскую Федерацию. Соответствующий видеоролик был опубликован авторами Телеграм-канала «Клопс».

Сообщается, что очередь на въезд в Калининградскую область Российской Федерации превышает 300 автомобилей. Большая часть автомобилей в пробке с немецкими номерными знаками. Водители и пассажиры готовы провести около суток в очереди, чтобы провести новогодние праздники на территории российского региона.

«На польско-российской границе образовалась пробка из авто с иностранными номерами. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», – пишут авторы Телеграм-канала.

Ранее стало известно, что в Кемерово прошел новогодний хоровод Снегурочек, в котором приняло участие 1071 человек. Мероприятие было занесено в книгу рекордов Российской Федерации.