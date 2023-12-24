Киев вынужден конкурировать за боеприпасы для ВСУ на мировом рынке, так как вооруженные конфликты идут и в других странах мира. Такое заявление сделал глава Минобороны Рустем Умеров, объявивший конкурс на закупку снарядов.

Он добавил, что многое зависит от высшего руководства страны. От него требуется постоянно контактировать с производителями снарядов, чтобы обеспечить их бесперебойные поставки на фронт.

Умеров также признал полную зависимость Украины от Запада и заявил, что избавиться от нее можно только одним путем – самостоятельным производством боеприпасов и оружия. Однако оно возможно только после реанимации экономики страны. Сейчас восстановить ее нет никаких возможностей, уверен министр.