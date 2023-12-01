В ночь на 1 декабря беспилотные аппараты «Герань» ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области, рассказал мэр города Александр Вилкул.

Он лишь отметил, что Кривой Рог подвергся ударам БПЛА и не стал раскрывать подробности атаки. Какие именно объекты поражены, пока неизвестно.

В октябре прошлого года после диверсии на Крымском мосту российские ВС начали на носить мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к серьезным проблемам с электроснабжением во многих регионах страны.

В текущем году эксперты прогнозируют еще более серьезную ситуацию, так как украинская энергосистема так и не смогла за год полностью восстановиться.

В ночь на 1 декабря также сообщалось о взрывах в Николаевской и Киевской областях.