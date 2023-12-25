Декларация по гарантиям Украине от западных стран является филькиной грамотой, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что данный документ – это не более, чем просто пустые слова.

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — заявил Медведев.

При этом он отметил, что декларация все же может представлять опасность. “Какая-то безумная страна” на ее основании может заключить двухсторонние договора с Украиной, после чего разместить на территории государства свою военную базу.

Несмотря на то, что НАТО не собирается конфликтовать с Россией и вступать с ней в вооруженное противостояние, декларация дает возможность странам блока действовать независимо от него. Однако в этом случае нужно понять, как Североатлантический альянс будет трактовать пятую статью своего устава, если ВС РФ атакуют упомянутую выше базу.