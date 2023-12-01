В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился детеныш панды. Ее родители – Жуи и Диндин были переданы Китаем в Россию в честь 70-летия установления дипломатических отношений. Работники Московского зоопарка несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, чтобы набраться опыта по уходу за этими животными

Маленькая пандочка уже подросла и начала ползать. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, детеныш панды хорошо развивается, правильно сгибает задние лапы и, опираясь на них, осуществляет движения.

«Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», – написала Акулова в своем Телеграм-канале.

Директор зоопарка подчеркнула, что в вольере животного специально было сделано теплое половое покрытие – экологичный наливной пол, легко поддающийся дезинфекции.