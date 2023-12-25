Известный бизнесмен Дэвид Сакс написал на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в РФ), что успех в затяжных боевых действиях будет на стороне того государства, которое сможет при меньших затратах в течении длительного периода времени обеспечить выпуск большего количества боеприпасов.

«Экономическая мощь – это основа, позволяющая вести войны», – прокомментировал высказывание Сакса американский миллиардер Илон Маск.

Дэвид Сакс также прокомментировал новость о провале программы строительства современных американских истребителей F-35 по причине дороговизны деталей, медленных темпов производства и проблем с поставками комплектующих.

Ранее Маск заявил о необходимости Киеву пойти на территориальные уступки Москве, во избежание дальнейшей эскалации конфликта и риска начала Третьей мировой. В противном случае, по мнению американского миллиардера, союз Китая и Российской Федерации будет и дальше укрепляться, что приведет к риску начала глобального конфликта в мире.