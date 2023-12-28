Лолита Милявская записала видеообращение к поклонникам, в котором отметила, что скандал из-за «голой» вечеринки у Ивлеевой освободил ей время, чтобы сделать уборку в квартире. Также певица высказала благодарность всем своим фанатам.

«Хочу сказать огромное спасибо за безумное количество поддержки Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь», – цитирует Лолиту РИА Новости.

Также певица отметила, что очень давно не занималась уборкой. Поэтому сейчас освобождение от концертной деятельности позволяет найти время для наведения порядка в доме.

«Я пенсионерка и привыкаю быть домохозяйкой», – сообщила певица.

Напомним, концерты Милявской массово отменяют из-за участия в «голой вечеринке». Ранее также сообщалось, что певец Филипп Киркоров, которому по той же причине грозят даже лишением звания народного артиста России, консультировался с юристами.