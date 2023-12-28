Исполнитель Филипп Киркоров, которого активно вырезают из ранее снятых новогодних шоу и фильмов, проконсультировался с юристами. Его интересовало, действительно ли существует риск лишиться звания народного артиста России, которое певцу присвоили в 2008 году.

Портал 7дней.ru рассказал, что в офисе юридической компании Semenov&Pevzner Киркоров находился в течение часа. О чем шел разговор, сказать в данный момент сложно. Но после посещения юристов поп-король громко заявил: «Все, спасибо, до свидания − живем дальше».

Напомним, причиной происходящего с Киркоровым и другими звездами стало участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Практически сразу после появления видеозаписей с этого мероприятия звезд осудили политики и общественники, их концерты начали отменять.

Киркоров в связи с этим скандалом понес крупные финансовые убытки, то же самое происходит сейчас с Лолитой Милявской, Анной Asti и другими знаменитостями, засветившимися на вечеринке.