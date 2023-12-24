Япония смягчила правила экспорта оборонных систем и уже одобрила передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Скорее всего, в распоряжении Украины окажутся все имеющиеся в этой стране ЗРК, однако их ожидает та же печальная судьба, что и американские “Пэтриоты”, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

На радио Sputnik он задался простым вопросом – зачем США привлекли к передаче средств ПВО Японию, если у них самих имеется достаточно количество ЗРК Patriot. Скорее всего, изготовленные по американской лицензии комплексы все же уступают оригиналам по техническим характеристикам. Поэтому если они окажутся на Украине, то будут уничтожены.

ВС РФ уже продемонстрировали эффективность гиперзвуковых ракет “Кинжал”, уничтожив несколько “Пэтриотов” в Киеве, поэтому они смогут расправиться и с новыми ЗРК японского производства.