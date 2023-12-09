Некогда популярная украинская певица Анастасия Приходько еще в 2015 году заявила об отказе гастролировать в России и решила пойти в политику, вступив в 2018 году в партию Юлии Тимошенко «Батькивщина». Однако уже через год вышла из фракции и вернулась к творческой деятельности на Украине. Новостной портал News.ru опубликовал материал, в котором рассказал, чем в настоящий момент занимается украинская артистка.

В настоящий момент певица вместе со своим мужем и тремя детьми живет в загородном доме под Киевом. По словам певицы, ее супруга не призвали в ряды ВС Украины, поскольку он воспитывает троих детей, являясь многодетным отцом.

«Он многодетный отец. Сейчас как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем. Если будет такой закон, я, пожалуй, тогда смогу ответить. Пока я не знаю. Я не хочу на чужбину. Я не хочу, чтобы там обижали моих детей. Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь», – заявила Приходько в одном из интервью украинским СМИ.

При этом певица отказывается выступать в зоне боевых действий перед украинскими военнослужащими из-за соображений безопасности. «Приглашали под Бахмут ехать, но, честно могу сказать, я боюсь. Боюсь за детей», – призналась украинским журналистам певица. А в прошлом году Приходько угодила в скандал из-за скандала, не поделив дорогу с другим водителем, который оказался украинским военнослужащим.

Напомним, что в 2009 году Анастасия Приходько представляла Российскую Федерацию на международном конкурсе «Евровидение», а популярность приобрела после участия в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале.