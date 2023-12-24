На днях 24-летний актер Рузиль Минекаев из нашумевшего сериала «Слово пацана» был вынужден записывать видео, чтобы опровергнуть распространившиеся по Сети сообщения о своей смерти. Издание «АиФ» выясняло, кто плодит новости об «умерших» российских актерах.

Помимо Минекаева, опровергать свою смерть в разные годы приходилось Дмитрию Певцову и Леониду Каневскому, ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу и певице Валерии, Николаю Расторгуеву и Юрию Никулину.

Сами звезды относятся к подобным слухам достаточно спокойно. Они успокаивают себя народной приметой, что если похоронили раньше времени, то жизнь будет долгой и счастливой.

В эпизоде с Валерией удалось найти следы распространителей слухов. Они вели в Гонконг, где было зарегистрировано одно из украинских информационных агентств.

Авторы публикации отмечают, что новость о Валерии в Сети распространялась еще в 2016 году. Поэтому не исключено, что украинские псевдо-журналисты давно уже делают подобные вбросы, используя имена известных российских звезд.