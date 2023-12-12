Американский сенатор Джон Корнин заявил, что решение вопроса, касаемо дополнительной помощи для Украины, по всей вероятности, будет отложено до 2024 года. Он считает, что времени до рождественских праздников осталось совсем немного, чтобы успеть заключить сделку по реформе безопасности границ и военной помощи для Украины. Его слова процитировало издание The Hill.

«Я думаю, сенатор Шумер начал это так поздно, что у нас может просто не хватить времени, поэтому я думаю, что это будет в январе», – заявил Корнин.

Ранее представителем Совета нацбезопасности США Джоном Кирби было сделано заявление о предоставлении до конца года очередного пакета помощи до конца декабря 2023 года.

«Я не сомневаюсь, что вы услышите от нас объявление о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца», – заявил Кирби.

В свою очередь, президент США Джо Байден, на минувшей неделе также призвал Конгресс предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Он подчеркнул, что конгрессменам следует решить данный вопрос до начала рождественских праздников.