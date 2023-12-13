На металлургическом комбинате имени Ильича, который украинские военные в боях за Мариуполь использовали в качестве укрепрайона, заработали первые три цеха. Они были полностью зачищены от мин и введены в эксплуатацию, сообщает РИА Новости.

На предприятии уже трудится 3,7 тысячи рабочих, всего же планируется привлечь к работе 24 000 человек. Сейчас немалая часть продукции комбината используется для его восстановления и введения в эксплуатацию новых цехов, рассказал журналистам первый замдиректора Роман Солонарь.

По его словам, важную роль в быстром запуске работы сыграли спецназовцы «Ахмата». Они занимались не только зачисткой территории предприятия, но и его охраной, благодаря чему оборудование в основном осталось целым и невредимым.