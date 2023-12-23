Телеграм-канал Klymenko Time процитировал слова начальника службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василия Самовара, заявившего, что граждане Украины должны начинать готовиться к тотальной мобилизации.

По словам Самовара, 2024 год для Украины станет еще более сложный, нежели период с 2022 по 2023. Он подчеркнул, что Россия вполне реально может достичь успеха в СВО, если продолжит темп перевода своей экономики на «военные рельсы». Украина не имеет такого мобилизационного ресурса и финансов, какие есть у России, отметил украинский военный.

Василий Самовар заявил, что, по всей вероятности, украинцам придется готовиться к «тотальной мобилизации». Он предположил, что эта зима будет еще более тяжелой, чем предыдущая. Но при этом заявил, что по итогу любые военные действия все равно завершаются переговорным процессом.

Напомним, спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил о необходимости пополнения рядов ВСУ. Поэтому нужное число бойцов будет набрано путем мобилизации.