Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии в ходе летнего контрнаступления. ВСУ потеряли убитыми и раненными более 159 тысяч солдат, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различных типов. В беседе с корреспондентом «МК» военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что на восстановление боеспособности ВС Украины понадобится не менее полугода.

«Для того, чтобы компенсировать потери, командованию ВСУ нужно организовать новый призыв, набрать хотя бы полмиллиона солдат, обучить их, вооружить и только после этого направить на фронт. На это все, как минимум, уйдёт полгода. Только через полгода Украина может оправиться от потерь, которые она понесла. Но только в том случае, если будет идти целенаправленное финансирование со стороны Запада, а также будет проведена быстрая и качественная мобилизация», – объяснил эксперт.

По его словам, если вопрос с дополнительным призывом в ряды украинской армии еще можно решить путем понижения возрастных ограничений для мужчин и начала набора в армию украинок, то с пополнением запасов бронетехники дела обстоят куда сложнее.