Директор Музея войск ПВО полковник запаса, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мощи и неприступности российской обороны, которую не смогла сломить украинская армия во время своего полномасштабного контрнаступления. Об этом сообщает издание «Военное дело».

По словам военного аналитика, на линии фронта ВС России установили семь тысяч километров минных заграждений.

«Это гораздо больше, чем во время Курской битвы времен ВОВ. Можно сказать, что это рекорд», – заявил Кнутов.

Кроме того, по словам военного эксперта, российскими силами было установлено 1.5 млн. противотанковых заграждений и 2 тыс. км. противотанковых рвов. Также ВС РФ оборудовали 12 тыс. сборных сооружений, 45 тыс. блиндажей и 150 тыс. укрытий для военной техники.

Кнутов отметил, что киевский режим также заявлял о планах сооружения подобной линии обороны.