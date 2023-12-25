Группа исследователей из Чжэцзянского университета в Китае разработала уникальное волокно из аэрогеля, которое обладает лучшими по сравнению с шерстью и пухом теплоизоляционными свойствами. Результаты научной работы китайских ученых были опубликованы в журнале Science.

Связанный из нового материала свитер оказался в разы теплее аналогов из классических материалов – шерсти и пуха. При этом исследователи во время работы над созданием нового материала вдохновлялись свойствами меха белого медведя. Волосы данного зверя имеют очень плотную оболочку и пористую сердцевину.

Китайские учены использовали в качестве волокна для свитера материал под названием аэрогель. Данный вид гелей с воздухов внутри были изобретен в далеком 1931-м году, однако ученые не могли создать из данного материала ткань в виду его недостаточной прочности.

Однако исследователям из Чжэцзянского университета удалось создать инкапсулированные волокна аэрогеля из коллоидного раствора. Состав сначала замораживали, а затем подвергали сублимационной сушке и покрывали полутвердой оболочкой. Тесты показали, что новый материал можно растягивать, красить и сгибать без повреждений.