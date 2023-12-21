Минобороны РФ показало видео уничтожения украинской бронетехники российской «карманной артиллерией». Речь о противотанковых ракетных комплексах «Метис», имеющих компактные размеры и небольшой вес.

Оператор ПТРК с позывным «Лекс» рассказал на видео, что «Метис-М1» успешно применяется для поражения боевых машин пехоты, бронетранспортеров и тяжелых танков, а также скоплений живой силы ВСУ. При этом боевая двойка не оставляет противнику ни единого шанса на выживание.

Благодаря небольшому весу ПТРК его операторы могут быстро менять позиции и наносить удары из самых неожиданных мест, заставая боевиков ВСУ врасплох. Разведка противника в подавляющем большинстве случаев просто не успевает обнаружить текущее местоположение комплекса. Дальность поражения целей ПТРК «Метис-М1» составляет 2 километра, причем он одинаково точно попадает как по статичным, так и по движущимся мишеням.