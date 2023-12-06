Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос туристов, по итогам которого стали известны самые переоцененные достопримечательности. В опросе приняло участие 1876 пользователей. По итогу выяснилось, что 57% участников довольны посещением популярных туристических мест, 40% отметили, что их разочаровывали достопримечательности лишь пару раз за все путешествия. А вот 3% респондентов оказались недовольны, они подчеркнули, что достопримечательности не оправдали их ожидания.

Среди таких знаковых мест отметили Эйфелеву башню, Колизей, Пизанскую башню. Путешественники разочаровались тем, что эти архитектурные памятники являются переоцененными. Так часть путешественников отметили, что туристические объекты находятся в плохом состоянии, другие подчеркнули, что впечатление портит огромный наплыв посетителей.

Кроме того, многие отметили, что в действительности достопримечательность не соответствует снимкам из интернета. Также посещение этих культурных объектов обходится достаточно дорого из-за высокой стоимости входных билетов.