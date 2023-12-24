Возможность приобрести шины в Ростове-на-Дону по адекватной цене и с быстрой доставкой предоставляет компания «ДонШина», которая предлагает большой выбор летних, зимних и всесезонных покрышек от лучших производителей. Интернет-магазин гарантирует качество реализуемой продукции, оказывает квалифицированную помощь в ее подборе для любых моделей и марок авто

Кроме того, шиномонтажка в Ростове устанавливает любые приобретенные в интернет-магазине или уже имеющиеся у клиента покрышки. Чтобы воспользоваться этой услугой, достаточно связаться с менеджером по телефону или через сайт и оговорить удобное время.

Выбор шин: основные критерии

К основным характеристикам покрышек относится сезонность, по которой они делятся на три вида:

зимние, в изготовлении которых применяется более мягкая резина. Она хорошо ведет себя при температурах ниже +7 градусов, а также не твердеет даже на сильном морозе. Кроме того, шипы и ламели обеспечивают хорошее сцепление со скользкой трассой;

летние шины, с более жесткой резиновой смесью и протектором, который улучшает сцепление с дорожным покрытием за счет силы трения;

всесезонные покрышки по факту представляют собой усовершенствованные летние шины. Они могут применяться ранней весной и поздней осенью, но все же по обледеневшим или заснеженным трассам в холодное время года лучше ездить на зимней резине. Стоимость всесезонных шин довольно высока и не всегда себя оправдывает.

Если нужна зимняя или летняя резина, в компании «ДонШина» можно воспользоваться помощью менеджера в выборе либо подобрать комплект самостоятельно, ориентируясь на ряд других критериев:

ширина покрытия и высота профиля;

посадочный диаметр, который в маркировке обозначается литерой R и означает диаметр посадочного места на диск;

индекс нагрузки, показывающий фактически грузоподъемность покрышки на большой скорости;

индекс скорости;

тип протектора. Он может быть симметричным и ассиметричным, направленным и ненаправленным. От рисунка во многом зависит отвод воды в летних покрышках и снега в зимних, а также бесшумность во время езды. Ассиметричные направленные шины нужно правильно установить, чтобы воспользоваться всеми их преимуществами. Ассиметричные ненаправленные применяются в основном в различных видах спецтехники.

Важным критерием является также производитель покрышек. Поэтому если нужны самые лучшие шины, имеет смысл обращаться в интернет-магазин «ДонШина», в котором представлены лишь известные мировые бренды.

К преимуществам компании относятся также возможность получить все необходимое в одном месте. Она не только реализует летние, зимние, всесезонные покрышки и выполняет шиномонтаж, но еще и предлагает услуги по диагностике, сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей.

Чтобы оформить заказ, остается либо связаться с менеджером для помощи в выборе, либо самостоятельно заполнить форму. В любом случае клиент получает качественные шины по адекватной цене с оперативной курьерской доставкой по указанному адресу.