Изготовление пружин на заказ. Где быстро достать нужные пружины?

Поищите в интернете “пружины на заказ” и найдёте десятки предложений от небольших цехов и мастерских до крупных производственных предприятий, изготавливающих пружины по чертежам и параметрам заказчика. Современные производства используют не только стандартные компоненты, доступные в продаже, но и уникальные детали, используемые в сложных механизмах.

Этап 1: Поиск

Заводов множество, но какой выбрать? Особенность в том, что заказывая пружины по собственным параметрам и чертежам, вы не узнаете цену на сайте сразу. Сначала, нужно отправить техническое задание менеджеру, который рассчитает стоимость с учётом объёма, материалов, конструктивных особенностей детали.

Поэтому, сразу ориентироваться на цену не получится, зато можно выбрать несколько сайтов производителей в поисковой выдаче Яндекса или Google, а уже потом оценить:

материалы , из которых изготавливают пружины. Если информация на сайте скудная, стоит задуматься. Все надёжные компании заботятся о состоянии и содержании своих сайтов.

гарантии и обслуживание . Посмотрите, есть ли доставка и как она устроена. Предоставляет ли производитель гарантии на детали.

отзывы . Введите название завода в интернете и почитайте отзывы на проверенных сайтах, как Яндекс, Google, 2Гис. Возможно, после этого сразу поймёте, что с заводом не нужно работать вовсе либо наоборот, проникнетесь доверием и расположением к нему.

опыт работы . Посмотрите с какого года работает завод. Очевидно, что чем дольше работает бизнес, тем спокойнее на душе.

реквизиты . Замечательно, если на сайте есть реквизиты организации. Введите ИНН в поисковике и прочитайте информацию, которую получите. Иногда она бывает полезной.

наличие сертификатов и лицензий. Это необязательное условие. Зато если они есть, это весомый аргумент в пользу завода.

Этап 2: Оформление заказа

Подготовьте заранее базовые характеристики будущей пружины, а именно:

материал для изготовления;

толщина проволоки;

шаг и направление навивки;

диаметр и длина изделия;

вес детали.

Если нет чертежей, многие заводы подготовят их для вашей пружины бесплатно в рамках заказа.

На сайте выберите нужный тип пружин, перейдите на страницу с подробным описанием и уже отсюда оформите онлайн-заявку. Можно ничего не читать, а сразу открыть раздел с контактами завода и связаться любым удобным способом.

Вот как это устроено на примере пружинного завода “Двина”:

В каталоге выбираем искомый вид пружин: Прочитайте содержимое раздела и переходите к онлайн-оформлению заказа. Заметьте, на рассматриваемом примере достаточно заполнить имя, номер телефона и адрес электронной почты: На странице с контактами указаны режим работы завода, адрес производства, телефон и электронная почта для связи. Многие заказчики действуют первыми и не ждут, когда им перезвонят.

Далее менеджер завода свяжется для уточнения деталей заказа:

основные параметры пружины;

условия их эксплуатации;

нужны ли испытания или пробные партии?

За разговором подбирается марка стали, нужные защитные покрытия и оптимальное количество пружин в партии. Как результат, получаете на почту коммерческое предложение с ценами, сроками изготовления и подробным описанием технических параметров пружины. После согласования условий изделия отправляются на производство.

Этап 3: Производство

Разные заводы производят пружины в разные сроки: одни берутся выполнить заказ от 3х дней до 4х недель. Пружинный завод “Двина” может изготовить деталь от 1 дня. Сроки напрямую зависят от сложности детали и объёма заказа.

Тем не менее, перед отправкой пружины на производство ещё раз проверьте данные чертежей и технических параметров, так как её работоспособность и качество зависят не только от материалов и соблюдения технологии производства, но и от геометрических и силовых характеристик пружины. Поэтому, лишний раз убедитесь, что в документации нет ошибок.

Этап 4: Доставка

В основном, все пружинные заводы доставляют детали транспортными компаниями, которые выбирает сам заказчик. Здесь нет ничего особенного, просто при согласовании уточните следующее:

как оплачивается доставка : заранее либо при получении заказа?

упаковка груза : какие материалы? Сколько стоит разная упаковка?

есть ли гарантии? Вдруг после использования пружины появятся претензии, кому, как и куда их направлять? И в какие сроки решаются подобные вопросы?

Производители, нацеленные на долгосрочную работу ждут обратной связи от заказчика – как доставили пружины, всё ли хорошо, есть ли вопросы к качеству и прочее. На это тоже обращайте внимание.

Выбор пружинного завода может быть сложной задачей, особенно если вы не знакомы с отраслью. Надеемся, эти советы помогут найти подходящий завод и сделать правильный выбор. Присмотритесь к пружинному заводу “Двина”, чей опыт и компетенции не вызывают никаких сомнений.