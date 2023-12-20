Актер Иван Охлобыстин, который попал в Донбассе под обстрел ВСУ, жив, однако получил травму, рассказал рэпер Аким Апачев.

Он пояснил, что общался с врачами и получил от них информацию о состоянии здоровья актера. Охлобыстин отделался небольшой трещиной в ребре от пули украинского боевика.

Ранее о ранении Охлобыстина рассказала его дочь Евдокия. Она пояснила, что жизнь отцу спас бронежилет. Пуля попала в него и поэтому все обошлось.

«Слава богу, в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», — написала дочь актера.

Иван Охлобыстин отправился на Донбасс вместе со своей женой Оксаной Арбузовой. Он передавал гуманитарную помощь, что делает регулярно. Ранее актер рассказывал, что часто ездит в зону боевых действий вместе со всей семьей.