Актер Иван Охлобыстин, который открыто демонстрирует свою патриотическую позицию, рассказал в интервью aif.ru о поездках на Донбасс вместе с семьей. Он пояснил, что детям важно видеть реальную жизнь в регионе, который много лет находится под обстрелами ВСУ.

Охлобыстин отмечает, что полностью отдает себе отчет в опасности подобных поездок.

«Конечно, страшно! А что делать? Они должны понимать, что происходит, а ведь они не понимали. До сих пор наша информационная сфера не в состоянии донести до молодого поколения, что происходит. Старшему поколению ничего не надо доказывать, мы все знаем сами. А вот детям ничего не объяснили», – заявил актер.

Также он рассказал, что всего ездил на Донбасс с семьей четыре раза. При этом они неоднократно попадали под артиллерийские и ракетные обстрелы, вполне могли погибнуть, но этого не произошло.