Актер Иван Охлобыстин, который открыто демонстрирует свою патриотическую позицию, рассказал в интервью aif.ru о поездках на Донбасс вместе с семьей. Он пояснил, что детям важно видеть реальную жизнь в регионе, который много лет находится под обстрелами ВСУ.
Охлобыстин отмечает, что полностью отдает себе отчет в опасности подобных поездок.
«Конечно, страшно! А что делать? Они должны понимать, что происходит, а ведь они не понимали. До сих пор наша информационная сфера не в состоянии донести до молодого поколения, что происходит. Старшему поколению ничего не надо доказывать, мы все знаем сами. А вот детям ничего не объяснили», – заявил актер.
Также он рассказал, что всего ездил на Донбасс с семьей четыре раза. При этом они неоднократно попадали под артиллерийские и ракетные обстрелы, вполне могли погибнуть, но этого не произошло.
«Мы выехали из гостиницы в Донецке, и в нее прилетело на следующий день. Но зато, когда возвращаешься оттуда, ничем не болеешь. Правду говорят: на войне соплей нет. И никто оттуда не возвращается либералом. Я не видел таких людей», – рассказал Охлобыстин.