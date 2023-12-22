В Мирнограде западнее Авдеевки оперативно-тактические ракеты «Искандер» ударили по гостинице «Европа», в котором высокопоставленные офицеры ВСУ проводили заседание с натовскими кураторами.

Произошло это 21 декабря. Разведчики ВС РФ в Telegram-канале пишут о серьезных последствиях данной атаки. Сейчас командование ВСУ и руководство Украины размышляет, как докладывать о крупных жертвах среди зарубежных инструкторов.

«Искандер» успешно «закрыл заседание» натовских офицеров. Однако в ближайшее время все же стоит ожидать стандартных для Киева и Запада заявлений о «попадании по гражданскому объекту», а также о том, что в гостинице находились совсем не офицеры, а дети и беременные женщины.