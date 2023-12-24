Технологии не стоят на месте, а уверенно проникают во все сферы человеческой деятельности. Даже в те, которые уже точно нельзя назвать радикальными, такие как образование. К примеру, в детских садах и школах, в прочих учреждениях для детей все чаще можно встретить интерактивные столы и доски, которые призваны максимально вовлечь их в процесс обучения.

На странице https://myalma.ru/category/detskie-sadi/interaktivnoe-oborudovanie/interaktivnye-stoly/ можно найти интерактивные столы, которые оснащены сенсорным дисплеем и не требуют ни специальных знаний и навыков, ни дополнительного оборудования для использования. Это универсальные устройства, обладающие целым рядом преимуществ.

Немного о предназначении

Образовательная сфера далеко не единственная, для которой разрабатываются интерактивные столы. Помимо этого, они встречаются также на предприятиях общественного питания – в кафе, столовых, ресторанах и барах, где позволяют нажатием нескольких сенсорных кнопок выбрать блюда и напитки, в кинотеатрах, аптеках, торговых центрах.

Также они активно применяются в бизнесе – вывод на стол разнообразных графиков, диаграмм и прочего значительно повышает наглядность презентаций, улучшает позиции на переговорах.

Но все же именно в образовательной сфере наблюдается наибольшее разнообразие таких устройств, так как необходимо обеспечить еще и комфорт обучения для дошкольников, учеников и студентов.

Так, помимо интерактивных столов, в детских садах и школах часто применяются универсальные доски, объединяющие не только современные технологические решения, но и традиционные решения, позволяющие занимающимся самовыражаться. О них можно узнать на странице https://myalma.ru/fibonachchi-interaktivnaya-doska-s-magnitno-melovoy-poverkhnost/, где представлены изделия с сенсорным экраном, а также с магнитной поверхностью, на которой можно писать и рисовать обычным мелом.

Преимущества интерактивных досок и столов

Все интерактивные устройства компании «Алма» создаются именно для детей, поэтому они мобильны, то есть могут легко перемещаться с места на место без особых усилий, имеют функции изменения угла расположения экрана, а также систему регулировки под рост ребенка.

Кроме того, они обладают и другими преимуществами:

уже упомянутая наглядность, представление информации в том виде, в котором она лучше всего усваивается и запоминается;

возможность структурировать информацию под собственные требования. В качестве наиболее простого примера можно привести длинный текст, который можно разделить на короткие блоки или даже на отдельные предложения, что позволит более комфортно с ним работать;

компактность оборудования, возможность быстро его переместить, если в этом возникает необходимость.

Кроме того, к преимуществам относится простота работы с интерактивными досками и столами. Интуитивно-понятный интерфейс позволяет усвоить все особенности их использования в считанные минуты без специальных навыков и знаний.

Еще одним достоинством является большой выбор моделей интерактивного оборудования, позволяющий получить устройство под конкретные потребности. Если в подборе возникают сложности, всегда можно связаться с консультантом и получить ответы на любые вопросы.