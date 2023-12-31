Юмористы Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов не обошли стороной «голую» вечеринку у Насти Ивлеевой. Так, первый отметил, что и сам бы сходил на это мероприятие, но его костюм был занят.

«Да и носок спадал все время», – иронично заметил Дорохов.

Напомним, что носок в качестве костюма использовал рэпер VACIO. Он водрузил предмет одежды на половой орган, чтобы «поразить публику».

Гарик Харламов напомнил, что все артисты извинились за участие в «голой вечеринке». При этом многие из них заявили, что шли будто на утренник и не знали, о чем идет речь на самом деле.

«Все извинились, сказали, что не знали, куда шли, думали утренник, пробыли там всего 5 часов, — пошутил Гарик Харламов, специально изменив пять минут, о которых шла речь в видеообращении Филиппа Киркорова на пять часов. — Даже Собчак извинилась. Но по сравнению со спектаклями ее мужа это был действительно утренник».

Ранее организатор мероприятия Настя Ивлеева тоже извинилась за вечеринку, рассказала, что она понимает, почему окружающие относятся теперь к ней с агрессией и злостью. Также она попросила дать ей второй шанс.