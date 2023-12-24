4 июня ВСУ начали контрнаступление, эпичный провал которого стал самым значимым военным событием 2023 года, сообщил «Пятый канал».

По планам Киева все выходило довольно быстро и неплохо – уже к середине июня ВСУ должны были дойти до Мелитополя и вернуть выход Украины к Азовскому морю, а также продолжить продвижение к Бердянску и заблокировать России сухопутный коридор в Крым. Однако планам не суждено было сбыться.

За все это время ВСУ сумели пройти максимум 5 километров вместо 80, добраться до небольших сел типа Урожайного, Старомайорского, Вербового и Работино. Из этих населенных пунктов их оперативно выбили.

При этом Киев потерял до 160 боевиков убитыми и ранеными, более 3 тысяч единиц бронетехники, среди которых немецкие «Леопарды» и американские «Брэдли», а также практически все свои Воздушные силы.

Причиной такого провала стала грамотная подготовка ВС РФ к контрнаступлению противника, выстраивание линий обороны, минирование территорий, своевременная артиллерийская и авиационная поддержка. Главная же причина – это стойкость русских солдат, которые не пустили противника на свои земли и не дали ему добиться целей военной операции.