Весной 2023 года после утечки секретных данных Пентагона по Украине между тогда еще занимающим пост руководителя Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел интересный разговор. В нем американский генерал высмеял идею отправить на Украину истребители F-16.

Милли тогда связался с Залужным, чтобы принести извинения за возникший на фоне утечки данных скандал. Главнокомандующий ВСУ ответил, что ничего страшного нет, секретной информации, которая могла бы сорвать планы украинской армии в этих документах якобы не было.

Также он отметил, что в опубликованных в Сети секретных бумагах не говорилось ни слова об истребителях F-16, поэтому США могли бы прямо сейчас передать Киеву эти боевые самолеты. В ответ Милли только рассмеялся, сообщает The Washington Post.

Уже осенью Залужный заявлял, что от F-16 никакой пользы не будет, так как Россия постоянно модернизирует свою противовоздушную оборону.