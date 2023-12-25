В случае снижения ключевой ставки и затрат на логистику финальная стоимость производимых в России автомобилей также пойдет вниз. Об этом во время интервью для РИА Новости заявил глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров.

«В текущем году по “АвтоВАЗу” рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для “АвтоВАЗа” – около 50 тысяч рублей», – заявил Мантуров.

По его словам, в таких условиях можно наглядно понять, сколько зарабатывает перевозчик и автопроизводитель. При этом из-за роста ключевой ставки компания “АвтоВАЗ” вынуждена тратить больше на обслуживание большой кредиторской задолженности.