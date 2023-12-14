Украинские генералы боятся докладывать президенту Владимиру Зеленскому об освобождении Марьинки российскими военными. Несмотря на то, что боевики ВСУ уже выбиты из населенного пункта, а над ним водружены Знамя Победы и флаг России, командующий группировки ВС РФ «Таврия» Александр Тарнавский продолжает заявлять, что оборона Марьинки продолжается, сообщает «Военное обозрение».

Потерю поселка признали и украинские военнослужащие. Они пишут, что снова нужно отходить, а следующей «фортецей» станет Курахово, что в 14 км от Марьинки.

Авторы публикации отмечают, что сообщение Тарнавского о «продолжении обороны» лишь доказывает, что Зеленский пребывает в плену иллюзий. Генералы же опасаются этот сонм разрушить, так как действия президента могут оказаться непредсказуемыми.

Желание Зеленского получать с фронта только хорошие новости вполне может сыграть с ним злую шутку – за столь неприкрытое вранье его просто сбросят с поста главы государства.